23 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







IL SERVIZIO

L'Azienda ospedaliera ha incrementato il servizio di counseling ambulatoriale telefonico con videochiamata e tramite mail per i pazienti in follow up seguiti presso l'Unità Spinale Unipolare del Santa Maria della Misericordia.

Il counseling telefonico, tramite il numero fisso 0755783454, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 (via mail a amb.usu@ospedale.perugia.it).

Si tratta di un servizio rivolto ai pazienti con lesione midollare, spasticità, dolore neuropatico, vescica e intestino neurologico, seguiti in follow up negli ambulatori della struttura sanitaria diretta dal dottor Sauro Biscotto. La nuova organizzazione è stata possibile grazie al lavoro di operatori sanitari dedicati ed esperti che da anni prestano servizio presso l'Unità Spinale Unipolare. Le equipe multidisciplinari e multiprofessionali presenti nella degenza e presso gli ambulatori, seguono i pazienti con lesione midollare dall'evento acuto sino al proprio domicilio curando gli aspetti psicologici e sociali utili a prevenire complicanze ed a sostenere familiari e care giver.

«L'obiettivo del progetto, che comprende anche consulti in telemedicina, è andare incontro alle varie problematiche che i nostri pazienti hanno al proprio domicilio. Si tratta di persone con disabilità grave e medio-grave, che solitamente hanno difficoltà a raggiungere i nostri ambulatori, poiché non facilmente trasportabili».