12 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







IL SERVIZIO

Da mercoledì prossimo diventerà operativo un nuovo servizio di Umbra Acque, lo Sportello a casa tua. Permetterà all'utente di parlare con gli operatori in videochiamata, direttamente da casa, effettuando in digitale tutte le operazioni tradizionalmente gestite agli sportelli fisici o tramite numero verde. Basterà un computer con webcam o uno smartphone.

Il servizio, su prenotazione, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,15. Per fissare l'appuntamento (da lunedì 15) basterà chiamare l'800005543 (numero verde gratuito da rete fissa) o lo 0755014301 (da cellulare). Una volta fissato l'appuntamento, la società lo notificherà via mail e pochi minuti prima dell'ora dell'appuntamento un operatore contatterà telefonicamente il cliente per fornirgli il link a cui collegarsi per il video-incontro.

«L'attivazione del nuovo sportello digitale afferma l'amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio rappresenta senza dubbio un nuovo importante tassello sul fronte della vicinanza agli utenti e alle loro rinnovate esigenze. Questa nuova ulteriore modalità di sportello digitale nasce da un progetto realizzato dal Gruppo Acea e si innesta in questa fase di transizione digitale accelerata e consolidata dalla congiuntura sanitaria. L'innovazione con la digitalizzazione dei servizi è il futuro, specie in questa fase di pandemia che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e di lavorare».