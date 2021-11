Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:02

IL SEQUESTRO

Cibi fuorilegge, e perciò pericolosi. I funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli in servizio all'aeroporto di Sant'Egidio, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, nell'ambito dei servizi di vigilanza doganale hanno sottoposto a controllo i passeggeri di un volo proveniente da Tirana.

La verifica dei bagagli personali ha permesso di accertare che due di questi, appartenenti a passeggeri di nazionalità albanese e residenti nella provincia di Perugia, trasportavano «carne e loro derivati» e «latticini» privi di etichettatura e di indicazioni che ne consentissero la tracciabilità e sprovvisti delle certificazioni previste dalla normativa unionale per l'introduzione di prodotti alimentari nel territorio dell'Ue. Complessivamente sono quasi dieci chili di prodotti pericolosi. «La merce, potenzialmente pericolosa per la salute, è stata sequestrata per essere distrutta - fa sapere l'Agenzia in un comunicato - . La vigilanza alla frontiera ha, infatti, il precipuo scopo di contrastare l'elevato rischio che i prodotti di origine animale possano veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive. Il servizio si inquadra nel più ampio contesto di vigilanza doganale presso l'aeroporto dell'Umbria San Francesco d'Assisi al fine di contrastare gli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, circolazione di valuta, contraffazione di prodotti nonché introduzione, da Paesi extra UE, di prodotti alimentari non conformi alla normativa di settore e privi della prescritta certificazione sanitaria; attività che, nonostante il perdurare dell'emergenza epidemiologica, prosegue in modo costante concretizzandosi in controlli sui passeggeri di voli commerciali di linea e non (voli aerotaxi) con operazioni mirate».