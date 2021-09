Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

Il segmento moda in Umbria sembra non conosce crisi, lo dimostra un istituto formativo come il NID (Nuovo Istituto Design di Perugia) attivo da 38 anni, che nonostante un anno di assenza dalla consueta sfilata di moda di fine anno sulla Scalinata di Palazzo dei Priori, non solo ha riscosso un grande successo di pubblico, ma di alto gradimento da parte di studenti, sempre più numerosi, e delle aziende sempre più a caccia di alta di professionalità. Grandi case di moda come ad esempio Prada e Dior si stanno espandendo in Umbria, i loro interessi e la richiesta di figure altamente specializzate in questo segmento ha fatto crescere una realtà formative come il NID. La coordinatrice del corso di Fashion Design Marika Losardo ha sottolineato che questo trend positivo, è un fenomeno che riguarda non solo le grandi Maison, ma tutte le aziende satelliti del territorio ed è conseguente alla pandemia, il che fa ben sperare nella ripresa economica del settore anche al livello regionale. Gli ex studenti di moda del NID, lavorano già per grandi marchi come: Gucci, Armani, Dior, Prada e, tra i brand umbri, Brunello Cucinelli, Fabiana Filippi e Lorena Antoniazzi, i ragazzi neolaureati sono già sotto gli occhi dei cacciatori di teste dall'ultimo anno di formazione e l'occasione della sfilata è il momento migliore per precettare i neo diplomati talentuosi. La sfilata è il risultato di un anno di lavoro di 32 giovani stilisti, è un momento di glamour, spettacolo, bellezza, ma quest'anno è soprattutto la dimostrazione che nonostante la famigerata didattica a distanza si è potuto comunque lavorare, e ben 7 collezioni sono state create intarmante in DAD, dalla propria stanza, collegati online con i docenti si è tagliato cucito, disegnato, progettato, senza limiti e con grande entusiasmo. La professoressa Losardo si è commossa nel vedere come tutti gli studenti dal primo al terzo anno, che non si erano mai incontrati prima, hanno lavorato in totale sintonia per un unico obiettivo, la riuscita della sfilata, nonostante l'isolamento forzato. La 21^ edizione del Fashion Show NID, ha visto sfilare 70 capi per le collezioni uomo e donna d'alta moda, maglieria, prèt-à-porter e sportwear. Il look dei 18 modelli e modelle è stato curato totalmente per l'evento dal gruppo Wella, coordinato da Gianni Biscetti. Ogni collezione, come ogni anno, ha seguito un tema, partito dalle Contraddiction, quale argomento migliore in questo particolare momento storico, fino alla magia dell'alta moda colorata, neoromantica, da sogno, come solo metri e metri di tulle possono regalare. Infine, la regia e il videomapping su Palazzo dei Priori da togliere il fiato, uno dei più belli visti negli ultimi anni, realizzato dal videoartist Luca Agnani. Un sogno che si è realizzato nonostante le restrizioni per i 32 ragazzi di cui sentiremo parlare in futuro: allievi del primo anno (Sofia Farnesi, Alice Cassiani, Miriam Moroni, Martina Balestra, Gabriele Tiberi, Emma Rellini, Vittoria Bernacchia, Diego Stopponi), del secondo (Angelica Cardarelli, Marta Angeli, Martina Barilari, Odeta Cali, Gloria Cerafischi, Francesca Palazzetti, Alessia Amadesi, Giulia Terenziani) e terzo anno (Gabriele Ciotti, Attilio De Angelis, Maggie Moriconi, Pamela Bocchini, Ylenia Mastrucci, Camilla Radoni, Sara Governini, Ilaria Sacchetta, Valentina Martinetti, Sara Donati, Angela Santarelli, Sara Porrozzi, Veronica Ortolani, Tania Bottacchiari, Anida Turshilla, Diletta Procacci).

Francesca Duranti