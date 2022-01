Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:01

IL MESSAGGIO

ASSISI «Cento anni fa iniziava il cammino della Rivista San Francesco. Se dovessi fare una sintesi del cammino vissuto direi: dal buio del terremoto alla luce della Fratelli tutti»: «Fratelli tutti» è l'Enciclica che papa Francesco ha voluto firmare ad Assisi; il «buio del terremoto» è il primo ricordo che lega padre Enzo Fortunato (risultato positivo al Covid come ha annunciato ieri su Fb) all'Umbria e alla Basilica, dove arrivò proprio nell'anno del sisma, nel 1997. L'ormai ex direttore della Rivista dei frati di Assisi e portavoce della sala stampa del Sacro convento affida ad un editoriale le sue riflessioni. A partire da gennaio il direttore responsabile è fra Riccardo Giacon, mentre fra Giulio Cesareo, direttore editoriale, è portavoce e direttore della sala stampa. «Abbiamo cercato di trasmettere la dignità dell'uomo pensando e stando con i poveri, Con il Cuore è stato questo; abbiamo rilanciato il messaggio natalizio di pace, il concerto di Natale lo ha reso concreto; abbiamo messo in dialogo uomini e donne credenti e non, Il Cortile di Francesco li ha fatti riscoprire fraternità. Penso, inoltre, al Manifesto di Assisi, che appartiene ormai ai laici del nostro tempo e alla Carta di Assisi, prezioso decalogo per chi opera in questo difficile e affascinante mondo della comunicazione». «Oggi - racconta ancora padre Fortunato - vivo questo passaggio con una consapevolezza: non è importante pensare alle cose fatte, ma a quanto c'è da fare». Un grazie poi a fra Marco Moroni, attuale custode del Sacro convento, per l'invito a continuare Con il Cuore. «Non solo da parlamentare, ma da cittadino umbro, ho chiamato padre Enzo per ringraziarlo per lo straordinario impegno di questi decenni» ha detto Walter Verini, parlamentare Pd