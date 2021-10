Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

IL BILANCIO

Il tempo di alzare la testa dall'emergenza Covid che è tempo di fare subito le valigie. Un trasferimento di cui si parlava già da qualche giorno ma che le nomine dei prefetti hanno accelerato. Antonio Sbordone è così pronto ad una nuova avventura: lascia la questura di Perugia per assumere la guida di quella di Padova. Un passaggio che sarebbe dovuto avvenire a fine anno ma che, come detto, la nomina del questore di Bologna a prefetto ha accelerato. Da lunedì a Perugia sarà operativo Giuseppe Bellassai, esperto in lotta ai clan criminali e all'immigrazione selvaggia in arrivo da Taranto.

E così, in quello che di fatto è stato il suo ultimo giorno da questore di Perugia, Sbordone ha voluto tracciare un bilancio della sua breve quanto particolarmente intensa esperienza. Che può essere riassunta in tre parole: promosso con rimpianto. Perché da un lato «è stato fatto un lavoro molto importante e perché ho trovato una situazione molto positiva su due punti per me fondamentali come la comunicazione, e di questo ringrazio i funzionari Bordini e Biondo, e la collaborazione con le altre forze dell'ordine e istituzioni». Ma rimpianto perché «superata questa fase di pandemia si stava cominciando ad aprire dei capitoli nuovi sia a livello lavorativo che personale. Succede così, sono anche un po' stanco di fare queste valigie sempre di corsa e in maniera anche inaspettata ma questa è la nostra vita. Però davvero vado via con sincera tristezza».

«Mi sento soddisfatto di quanto fatto - continua Sbordone -. Al di là dell'ordine pubblico e della sicurezza, la sintonia con il territorio e la comunità c'è stata. Un territorio che ci chiede sicurezza ma più che altro serenità, che effettivamente vive momenti di criticità in alcune zone della città ma anche della provincia. Abbiamo provato a infondere serenità alle persone che si sentono minacciate e penso che i risultati ci siano stati». Arrivato pochi giorni prima del lockdown, si è dovuto calare in una nuova realtà gestendo una situazione fuori dalla norma: «Invece che acchiappare ladri e criminali siamo stati impegnati per lunghi mesi a controllare se le persone potevano stare legittimamente per strada. Un lavoro fatto bene, con un'attività di controllo orientata a empatia verso le persone che stavano soffrendo. Siamo stato bravi noi ma brava anche la gente che ha avuto un comportamento assolutamente maturo. Anche in questa coda di proteste la situazione mai è degenerata. Avessi avuto qualche mese in più per lavorare a Perugia? Mi sarei concentrato su qualche quartiere cittadino».

Mi. Mi.