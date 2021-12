Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:02

IL RITORNO

Tanti sorrisi alla riapertura, ieri, della storica pasticceria Sandri in centro. Il numero 32 di corso Vannucci, dopo due anni di stop, torna a vivere. Poco dopo l'alba si sono riaccesi i lampadari in stile liberty e la porta dell'elegante locale, in attività dal 1860. Il primo cliente, raccontano, è stato un militare che non ha rinunciato a un caffè. Dietro l'apertura, la mini cordata perugina di Fabrizio Rossetti, Gianluca Rossini e Paris Ricci, presenti nel punto vendita. E dietro al bancone il personale, in frac rosso vivo. Tra loro ci sono anche Gabriela e Bogdan, ex dipendenti della precedente gestione. «È un sogno che si avvera tornare dietro al bancone di Sandri» ha detto Gabriela con la gioia negli occhi.

TUTTI IN FILA

C'è la pasticceria che ha reso il nome di Sandri famosa in tutta Italia e oltre. Dalla sacher torte ma anche tante altre eccellenze, compreso il salato e i dessert. «Non mi sono voluta perdere l'inaugurazione racconta la signora Luisa, abitante dell'acropoli è davvero una gioia rivedere frequentato questo luogo così importante per la città». Tanti i perugini tanto che fuori dalla pasticcera si sono formate piccole code di persone pronte a fare colazione, o una breve pausa, ritrovando i sapori di una volta. E per ogni cliente che entra c'è un buongiorno. Dietro la cassa uno dei soci, Gianluca Rossini. «È emozionante, non solo per noi ma anche per i perugini ha detto l'imprenditore - . I complimenti sono arrivati dai tantissimi avventori che oggi hanno voluto prendere parte all'inaugurazione. A tutti ho detto che speravo di rivederli presto. Vogliamo rispettare la storia di Sandri e farla vivere nel presente». In piena attività anche il laboratorio di via del Dado, per anni presidiato da Carla Schucani. Proprio qui lavora nello staff la signora Marcella, la pasticcera che per anni ha affiancato la storica proprietà, a garanzia della continuità stilistica della casa.

Da Sandri tutto parla della storia e della cultura di Perugia, a cominciare dalle sue vetrine e le confezioni regalo disegnate a mano in passato, una ad una, dalla stessa Carla. «Sandri è un luogo importante per la città spiega Paris Ricci - , ma come bellissimo contenitore ha bisogno anche di un ottimo contenuto: ovvero i prodotti gastronomici di alta qualità che puntiamo a garantire. Questo è l'obiettivo che condividiamo e che porteremo avanti».

Cristiana Mapelli