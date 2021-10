Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

IL RICORDO

«Vendo ruota davanti causa inutilizzo». Queste parole accompagnano i due video sulla sua pagina Instagram: Alessio impenna in sella al suo Booster per le strade di San Martino in Colle. «Un campione» commentano gli amici. Alessio felice, sorridente, mentre coltiva due delle sue passioni principali: lo scooter e gli amici. E poi ancora storie sul social network che lo vedono in sella al ciclomotore, e i sorrisi tipici dei 18 anni. Ora quei video e quelle storie sono inondati di dolore, di cuori, di «fai vedere lassù come si impenna», di «proteggici dall'alto». Ci sono decine di ragazzi sconvolti nella zona per la morte di Alessio. C'è la fidanzata Greta che lo saluta con un «ti amo» e posta le foto del murale a lui dedicato. Alessio frequentava la Classe IV dell'Itis all'Istituto onnicomprensivo Salvatorelli Moneta dove lo ricordano come un bravo ragazzo. La notizia ha sconvolto tutti. La scuola, dopo aver presentato condoglianze istituzionali alla famiglia sta organizzando una partecipazione massiccia per quando ci saranno i funerali. Per ricordarlo. Poi i compagni di scuola stanno progettando alcune iniziative per ricordarlo che inizieranno in occasione dei funerali e che avranno un seguito successivamente. La scuola ha attivato un supporto psicologico per i compagni di classe che sarà svolto dallo psicologo di riferimento della scuola.

Luigi Foglietti

