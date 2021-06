IL RICORDO

Un ringraziamento e una promessa, quella di essere presto a Perugia per ricordare insieme il campione. L'ha assicurato, tramite un video, la madre di Marco Pantani, Tonina, che non ha potuto essere presente alla cerimonia di intitolazione della piazza all'incrocio tra strada Villa Pitignano e via Teognide. Pantani è ora ricordato anche in quel quartiere che lo vide oltretutto protagonista di una corsa, una gara ciclistica juniores organizzata nell'aprile del 1988, al termine della quale si classificò secondo. Un pezzo di storia ricordato con una stele realizzata da Paolo Spaccia. Alla cerimonia di inaugurazione di targa e stele, volute fortemente dal Gs Villa Pitignano presieduto da Tosello Canestrelli, c'erano il sindaco Romizi, l'assessore Edi Cicchi, il consigliere comunale Paolo Befani, il presidente provinciale della Fci Lucano Bracarda, lo scalatore in carrozzina Luca Panichi e tanti residenti e appassionati di ciclismo. «Chi ama il ciclismo ha detto Canestrelli - conosce e apprezza Marco Pantani, e la presenza di tante persone qui oggi lo dimostra. Per noi è un'occasione importante, che segna la ripartenza di nuove attività per la nostra associazione e per Villa Pitignano».



