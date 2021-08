Martedì 17 Agosto 2021, 05:01

IL RICORDO

Svolgeva il suo lavoro con la passione di un artigiano, ma Umberto Giombolini era considerato un mago delle luci. La sua scomparsa ha colpito molto l'ambiente di Umbria Jazz e degli Amici della Musica con cui Giombolini da anni collaborava. Ieri mattina nella chiesa parrocchiale di Ponte San Giovanni, in tanti dallo staff Uj hanno partecipato all'ultimo saluto, Carlo Pagnotta, Alba Peccia, Stefano Lazzari, Fabrizio Croce, Massimiliano Masci. A testimoniare il legame col festival, la maglietta col logo Uj appoggiata sul feretro e che l'ha accompagnato fino al cimitero monumentale dove il Giombo (così lo chiamavano gli amici) è stato tumulato. Grande commozione a fine cerimonia quando un amico ha letto un messaggio di saluto nel quale ha ricordato il suo amore per la città, il legame col bar Turreno e la passione per il suo lavoro. Attività che l'ha portato a contatto con i più grandi artisti di musica classica e jazz e anche con le loro manie. Proverbiale l'esperienza col pianista Maurizio Pollini, citata nel saluto di commiato. «Lassù incontrerai tanti artisti coi quali potrai ancora divertirti a fare le luci». L'ultima sua uscita con Uj, lo scorso anno durante Jazz in August (nella foto con Marco Paolini Paoletti). A febbraio 2020 ha contribuito alla messa in scena di una commedia per la compagnia TeatroSì di Perugia di cui Umberto era grande amico. Sempre pronto a dare consigli e a mettere in campo la sua grande esperienza: con discrezione e umiltà.