8 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







IL RICORDO

È stata una delle allieve di Maria Montessori quando nel 1950 tenne a Perugia il 29° corso internazionale. Da allora la maestra e formatrice perugina Sara Concas ha dedicato la sua vita all'educazione dei bambini secondo il pensiero della scienziata di Chiaravalle. A un mese esatto dalla sua scomparsa, in occasione della festa della donna, l'associazione Montessori Maria Antonietta Paolini ne ricorda il suo strenuo impegno nella diffusione del pensiero montessoriano e nella creazione della scuola elementare Montessori cittadina. Aspetti che il Comune ha celebrato consegnandole, nel 2011, il Baiocco d'oro. Una missione che Sara Concas ha portato avanti con discrezione, sensibilità e competenza al fianco della signorina Paolini, nei corsi nazionali e internazionali, prendendone il posto dopo la sua scomparsa. Di lei, l'associazione Paolini ricorda «lo sguardo luminoso ed efficace» ma anche «l'umanità e la gentilezza» con cui ha saputo relazionarsi anche con allieve e colleghe di ogni parte del mondo, nel segno di un messaggio che oggi si rinnova: è importante il raccolto, ma ancor di più il momento della semina, anche se è un mistero ciò che raccoglieremo. Per lunghi anni componente del Comitato tecnico-scientifico dell'Opera nazionale, si è impegnata per trasformare la sezione Montessori in associazione di cui ne ha seguito, come presidente, le iniziative.