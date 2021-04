7 Aprile 2021

IL RICORDO

CHIESTA TARGA

PER POPPI VINTI

«In considerazione del contributo apportato per il mondo dello sport perugino», i consiglieri comunali Francesca Renda (Blu), Federico Lupatelli (FI), Giacomo Cagnoli (FI) e Roberta Ricci (Lega) hanno presentato una mozione per chiedere di ricordare Rodolfo Poppi Vinti. Storico

fondatore del Tennis Junior (venne inaugurato nell'agosto del 1972), è morto lo scorso marzo. Per dare risalto e riconoscimento alla sua figura, hanno chiesto all'amministrazione di donare al club una targa a ricordo del fondatore. «Ha rappresentato una figura di riferimento per tutto il mondo della racchetta

regionale, prima come giocatore, poi come dirigente e grande animatore di tale ambiente apprezzato a livello nazionale ed internazionale».

TOPONOMASTICA

PRESTO UNA VIA

PER QUATTROCCHI

«Presto una via della città sarà intitolata a Fabrizio Quattrocchi, in prossimità dell'anniversario

della sua morte avvenuta in Iraq il 13 aprile 2004 per mano dei terroristi islamici, solo perché italiano e cristiano». L'ha annunciato il consigliere comunale Roberta Ricci, che con a Giulio Guiducci, responsabile delle sentinelle della Lega di Perugia, ha inoltrato la proposta alla commissione toponomastica. Proposta approvata a maggioranza. «Quello che rimane è il suo esempio di grande uomo e grande italiano, che sarà ricordato con una strada anche a Perugia». A Quattrocchi sarà intitolata la rotonda tra via Giuseppe Verdi e via Trattati di Roma, al confine con il Comune di Corciano.