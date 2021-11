Venerdì 12 Novembre 2021, 05:01

IL RICONOSCIMENTO

MARSCIANO In occasione della 28ma Assemblea nazionale dell'Anci, svoltasi a Parma, il sindaco Francesca Mele ha ricevuto il premio nazionale Vivi Premio territorio vivibile istituito per i Comuni più efficienti e sostenibili. Alla cerimonia di consegna insieme a lei l'ingegnere Roberto Trovati.

Il significativo riconoscimento è stato assegnato al Comune di Marsciano, per la categoria Illuminazione Pubblica. Infatti il progetto di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione, che il Comune ha iniziato fin dal giugno 2019, per inserirlo nell'ambito di un project financing con la società Telux, è stato ritenuto altamente innovativo.

Il premio, alla sua seconda edizione, riservato ai Comuni italiani che si sono contraddistinti per interventi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, é promosso dal Gestore dei Servizi energetici. E' stato assegnato a 18 Comuni italiani.

Ma non solo categoria Illuminazione pubblica, perché altri premi sono stati assegnati per la categoria Patrimonio edilizio pubblico, dedicata alla riqualificazione di edifici pubblici, e per la categoria Parco impianti fotovoltaici: premio di incoraggiamento alla sostenibilità. Tra i 18 Comuni italiani premiati, per l'Umbria anche Sigillo al quale Gse proporrà un percorso di assistenza sperimentale volto a sviluppare e testare nuovi servizi per la sostenibilità delle politiche di governo del territorio, dall'uso delle fonti rinnovabili alla mobilità sostenibile e all'informazione dei cittadini.

«È un riconoscimento di grande importanza ha sottolineato il sindaco Mele perché certifica la bontà di una grande opera di riqualificazione ed efficientamento dei servizi di pubblica illuminazione che nel nostro caso vede lavorare insieme, in un project financing, la parte pubblica e quella privata in piena sintonia».

Luigi Foglietti

