Sabato 21 Agosto 2021, 05:02

IL RICONOSCIMENTO

«Il Master in Didattica dell'Italiano Lingua non Materna vanta un primato d'eccellenza nel panorama nazionale in ordine alla formazione dei docenti d'italiano come lingua straniera, e ciò prima di tutto in ragione della tradizione che l'Università per Stranieri di Perugia ha consolidato, in un secolo di attività, nella formazione e nella promozione all'estero della nostra lingua».

Lo spiega è Francesca Malagnini, direttrice scientifica del Master Italin, che nella sua diciottesima edizione è stato ulteriormente aggiornato . Non a caso il master Italin ha vinto il Label Europeo dell'Agenzia Nazionale Llp Leonardo da Vinci, assegnato ai corsi più innovativi nell'ambito della formazione linguistica a fini professionali.

In linea con le politiche linguistiche europee gli obiettivi del corso valorizzano il plurilinguismo e l'interculturalità; per questi motivi Italin è aperto a laureati di qualsiasi area disciplinare e, nello specifico, porta gli iscritti a specializzarsi nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. Il percorso del Master si sviluppa in circa nove mesi e consiste in 1500 ore di formazione, suddivise tra lezioni a distanza e lezioni in presenza (tirocinio), garantendo il conseguimento di 60 di crediti formativi universitari (Cfu). L'Ateneo mette a disposizione per il master ItaLin 7 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, mentre gli insegnanti iscritti potranno usufruire del bonus di 500 euro della Buona Scuola.