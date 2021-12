Sabato 4 Dicembre 2021, 05:01

ASSISI Medaglia del presidente della Repubblica al Serafico di Assisi. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito questo suo premio di rappresentanza al primo convegno internazionale Assisi-Cambridge sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze, organizzato dall'Istituto presieduto da Francesca Di Maolo, in collaborazione con il Centre for Mental Health Research associato all'Università di Cambridge. Il prestigioso riconoscimento costituisce una delle forme con le quali il Capo dello Stato manifesta il suo apprezzamento rispetto ad eventi di rilevante interesse istituzionale, culturale e sociale.

Il convegno si chiude oggi e vede la partecipazione di esperti e ricercatori da tutta Europa. Rappresenta un'occasione di confronto e di condivisione interdisciplinare di evidenze scientifiche, percorsi e strategie sanitarie indispensabili per affrontare i nuovi problemi e le sfide cliniche legate alla disabilità. Secondo l'istituto assisano è necessario adottare un approccio multidisciplinare integrato, al fine di facilitare la presa in carico e la gestione di patologie complesse. «La medaglia - commenta soddisfatta Di Maolo - costituisce un fregio di gran rilievo che mette in risalto il valore di questo importante evento scientifico. Crediamo fortemente che sia necessario mettere in campo tutte le forze disponibili per rendere veramente pieno il diritto alla salute delle persone più fragili».

