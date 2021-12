Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

IL RICONOSCIMENTO

ASSISI È stato assegnato a Mauro Giusepponi il quattordicesimo premio Santo Stefano promosso dalla pro loco di Costa di Trex. La cerimonia si è tenuta domenica 26 dicembre al termine della messa celebrata dal parroco don Cesare Provenzi. L'impegno e il legame con la parrocchia sono state le motivazioni di fondo che hanno spinto la pro loco ad assegnare il premio a Giusepponi. «Quest'anno - spiegano i membri del consiglio direttivo presieduto da Marina Rosati ci è sembrato doveroso assegnare il premio a uno dei soci che ha gettato le fondamenta della nostra pro loco. Un residente speciale nei modi e nell'impegno».

Il premio, un quadro che raffigura la chiesa parrocchiale di Santo Stefano realizzato dall'artista assisano Claudio Fronza, nasce come volontà di rendere omaggio a quelle persone che nei loro ambiti e attraverso la loro azione hanno favorito la crescita di questa zona del comune di Assisi.

Mauro Giusepponi insieme ad altri ha gettato le basi per la costituzione della pro loco di Costa di Trex. Prima come priore di un comitato e poi come socio fondatore della stessa pro loco Mauro Giusepponi ha dimostrato, con l'impegno personale, l'importanza di creare una realtà associativa volta a promuovere e custodire le tradizioni, la storia e il folklore della frazione. Semplicità, gentilezza e disponibilità hanno caratterizzato il suo stare nella pro loco. «Mauro Giusepponi - spiegano gli organizzatori del premio - rappresenta appieno la forza, l'umiltà e lo spirito costruttivo della gente di montagna».

Massimiliano Camilletti

