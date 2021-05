20 Maggio 2021

LE SCELTE

Prende forma il nuovo assetto dell'Università per Stranieri di Perugia. Il nuovo rettore, Valerio De Cesaris, ha varato la squadra di governo. Quindici le deleghe, di cui avranno complessivamente la responsabilità diciotto docenti dell'Ateneo. Le novità più significative stanno nelle attività di fundraising e progettazione europea (Chiara Biscarini), politiche per la sostenibilità (Maura Marchegiani), politiche per l'inclusione (Stefania Tusini) e c'è una delega pure per il Progetto Alumni (Michele Dantini), cioè la comunità degli ex alunni dell'Università per Stranieri di Perugia. Tutte deleghe mai realizzare prima. Le relazioni internazionali non saranno gestite da un solo docente, ma da un pool di quattro tra professori associati e ordinari: Roberto Dolci, Federica Guazzini, Giovanna Scocozza ed Enrico Terrinoni.

Invece della didattica si occuperà Stefania Scaglione, dell'editoria Gabriele Rigano; Federica Guazzini seguirà Erasmus e mobilità internazionale, alla formazione, Francesca Malagnini, per l'innovazione tecnologica e i flussi informativi Valentino Santucci; Antonio Allegra gestirà orientamento e promozione dell'offerta formativa. Infine, per i servizi agli studenti Federico Niglia, per stage e job placement Rolando Marini, alla terza missione Donatella Padua e per la valorizzazione del patrimonio documentale d'Ateneo Roberto Vetrugno.

«L'Università per Stranieri entra in una stagione nuova - spiega il rettore De Cesaris - e il varo di una squadra di governo, che oggi annunciamo, coincide con il progressivo ritorno alla normalità, con l'attenuarsi della crisi sanitaria e l'inizio della ripresa economica. La sfida che il nostro Ateneo ha di fronte è quella di coniugare la sua missione storica, centrata sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, e l'apertura alle grandi questioni del nostro tempo che chiamano ogni università allo sforzo di creare percorsi formativi innovativi e realmente professionalizzanti per gli studenti». Primo obiettivo: recuperare al più presto iscritti.

