Sabato 18 Settembre 2021, 05:02

IL REPORT

Parti in sicurezza, anche nella lunga e complessa fase del Covid-19. All'ospedale Santa Maria della Misericordia, dall'inizio della pandemia, sono state 34 in tutto le mamme positive che hanno partorito: 14 i nati nel 2020, venti in questi scorcio di 2021. Nessuno dei neonati è risultato positivo al virus.

Numeri poco superiori invece, sempre guardando i dati forniti dall'ospedale, per i bambini ricoverati in pediatria per Covid: sono stati 14 nel 2020 e 37 nel 2021. Il report è emerso in occasione dell'adesione dell'Azienda ospedaliera alla terza giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, che quest'anno ha come focus le cure materne e neonatali sicure sul tema Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso.

L'ospedale è un punto di riferimento per la maternità e per le patologie prenatali grazie ai centri di alta specializzazione come la struttura di Ostetricia e ginecologia e la clinica Ostetrico Ginecologica, la Neonatologia e la Terapia intensiva neonatale e il centro di Procreazione medicalmente assistita regionale.

L'ospedale ha voluto partecipare alla giornata con un video divulgativo e informativo sull'importanza della sicurezza delle cure materno infantili e i servizi erogati (il video è disponibile su YouTube nel canale dell'Azienda ospedaliera). Inoltre in un webinar sono intervenuti dottoressa Stefania Troiani, direttore Neonatologia e terapia intensiva neonatale e il dottor Giorgio Epicoco, direttore di Ostetricia e ginecologia.