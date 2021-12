Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

Si chiama Il regalo utile la nuova campagna sociale di Afas pensata per rendere speciale e accessibile il Natale dei perugini e non solo. In vista delle festività di fine anno, infatti, l'azienda speciale perugina dà ai cittadini la possibilità di acquistare nelle farmacie e nella parafarmacia Afas una serie di prodotti legati alla salute e alla cura del corpo, da regalare o regalarsi a prezzo scontato.

Un progetto per restare accanto agli utenti e sottolineare ancora una volta i valori dell'uguaglianza e della dignità dei quali Afas si è fatta promotrice, tutelando il benessere di tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione sociale e dal loro stato di salute.

Un'esperienza attraverso la quale, Afas intende porgere una mano a chi ha più bisogno e lo fa intervenendo su una serie di prodotti e ausili sanitari ritenuti necessari per migliorare il benessere della persona. «L'azienda conferma così la sua mission di farmacia sociale, attenta ai valori della persona e a quello della salute come interesse collettivo si osserva da Afas -, vicina ai cittadini anche nelle esigenze più particolari e nei bisogni più complessi, soprattutto in occasione delle festività natalizie».

Fanno parte di questa sorta di paniere solidale, uno sfigmomanometro, uno spazzolino elettrico, un apparecchio per aerosol, un diffusore di essenze, calzature speciali (acquistabili solo nella parafarmacia Apogeo), un cofanetto personalizzato con prodotti di bellezza e gift card.

Partecipano all'iniziativa le 14 sedi Afas, con quelle della città di Perugia, anche le farmacie comunali di Magione, Todi e Città della Pieve e la nuova parafarmacia sanitaria ortopedica Apogeo dov'è possibile acquistare uno o più oggetti a prezzo scontato.