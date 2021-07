Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

IL RAID

GUBBIO Hanno approfittato dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro la Spagna e usato metodi artigianali oltre che attrezzi comuni come tre piedi di porco e un piccone per forzare la porta d'ingresso e spaccare le vetrine andate completamente in frantumi.

Così ignoti sono entrati in azione alla Digit, in via Michelangelo in zona Pam, prendendo di mira il negozio di elettrodomestici, telefonia ed elettronica. Il bottino è stato di un valore superiore ai 50mila euro e gli attrezzi utilizzati sono stati ritrovati all'esterno del negozio. Il colpo è avvenuto intorno all'una e un quarto della notte tra martedì e ieri, proprio mentre le vie centrali fino all'intasatissima piazza Quaranta Martiri erano state prese d'assalto dalle auto e dai tifosi azzurri con trombe e bandiere dopo il successo in semifinale. Sono stati arraffati in modo rapido e portati via computer, tablet, iPhone, smartphone, ricetrasmittenti cb, rasoii elettrici e perfino la macchina per fare le crepes (in tutto circa 150 apparecchi e articoli vari), oltre a 3.000 euro dalla cassa. Tutto si è consumato in pochi minuti con abilità e scioltezza prima dell'arrivo di Graziano Capannelli, figlio di Claudio il titolare, allertato dall'allarme scattato dopo l'apertura forzata della porta d'accesso. Il giovane ha visto i ladri scappare a bordo di un'auto bianca, probabilmente una Giulietta Alfa Romeo, ricordando i primi quattro numeri della targa. Il negozio, già preso di mira in passato così come l'altra attività di famiglia a Gualdo Tadino in via Flaminia, resterà chiuso per qualche giorno per il ripristino, mentre i carabinieri della Compagnia di Gubbio, diretta dal capitano Fabio Del Sette, hanno aperto un fascicolo contro ignoti avviando le indagini. «È la settima volta tra Gubbio e Gualdo che vengo preso di mira - racconta Claudio Capannelli - in quasi quarant'anni di attività e a cominciare dal primo che risale al 1989. Quest'ultimo è grave, come lo sono stati altri. Sicuramente la polizza assicurativa rappresenta in qualche modo una sorta di panacea ma non può bastare per i danni riportati. Questa è stata una situazione particolare perché i ladri hanno sfruttato l'euforia e i festeggiamenti in città. Saremo costretti a restare chiusi per qualche giorno, subendo ulteriori perdite economiche in un periodo già molto difficile dal quale ci stiamo faticosamente riprendendo. Negli ultimi tempi il lavoro stava riprendendo e andando piuttosto bene. Confidiamo nelle forze dell'ordine e non ci abbattiamo, così come non l'abbiamo fatto nelle situazioni precedenti. La volontà è riaprire e dunque ripartire prima possibile». Massimo Boccucci

