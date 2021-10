Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

IL RAGGIRO

«Fate attenzione alla truffa dello specchietto. Mi è capitato in galleria a Piscille: è un ragazzo circa 30 anni con un furgoncino grigio chiaro tipo Fiorino. Spara sul fianco dell'auto un prodotto nero, soprattutto sulle macchine di colore chiaro, per evidenziare il contatto ma il danno non viene subìto. Mentre lui ha lo specchio leggermente lesionato e di colore della carrozzeria, perciò il nero che vi ritrovate sulla macchina se vi capita non è dello specchio. Il tizio non è umbro». Parole e segnalazione del consigliere comunale della Lega, Davide Bonifazi, che ieri attraverso il proprio profilo Facebook ha voluto mettere in guardia gli utenti del social network nei confronti della truffa che, secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, sta girando da qualche tempo e facendo purtroppo anche qualche vittima.

Il giochino è semplice quanto purtroppo non facilissimo da afferrare al volo, specie se si è in fila nelle ore di punta o si sta facendo manovra nel parcheggio di un supermercato: a un certo punto arriva una persona chiedendo di mettersi d'accordo per riparare lo specchietto appena danneggiato dalla propria vettura. A dimostrazione di questo c'è lo specchio rovinato da una parte e una striscia nera dall'altra. E magari qualche istante prima si è udito anche un piccolo rumore, che il malcapitato pensa essere stato un leggero contatto tra i due mezzi e che invece sono palline di plastica tirate dal balordo in questione. A quel punto, convincere la vittima che è meglio chiuderla lì con 50 euro che fare la denuncia è purtroppo un attimo.