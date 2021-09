Domenica 26 Settembre 2021, 05:03

IL RACCONTO

È rimasta impietrita. Gelata dall'attenzione feroce e cattiva mentre stava, insieme a un amico, appoggiata una colonna dell'ingresso della stazione di Fontivegge in attesa del bus per tornare a casa da scuola. La ragazzina non sapeva cosa fare. Si è guardata con il compagno di classe. Dopo aver subito la molestia anche lo sberleffo dello straniero: l'ha guardata negli occhi e ammiccando se ne è andato verso il bar. Quasi come se invitasse la ragazzina a seguirlo. Quasi una sfida. La ragazzina ha chiesto aiuto a un controllore dei bus. Al bar ha trovato il molestatore, lo ha portato fuori e lo ha inviato a chiedere scusa alla ragazzina ancora impaurita. Lui lo ha fatto con un sorriso beffardo, con un altro ammiccamento. Poi se ne è andato a piedi. Nel frattempo il controllore, che ha chiesto aiuto a un collega, ha anche chiamato il 113.

Alla stazione è arrivata una pattuglia della squadra volante che ha rintracciato, dopo pochi minuti, lo straniero. Stava andando a piedi verso la zona dello stadio per prendere un autobus. L'hanno portato in questura e dai controlli effettuati gli agenti hanno scoperto che il molestatore della studentessa minorenne era clandestino e aveva precedenti per furto e per droga. É scattato il fermo e domani. nel carcere di Capanne, ci sarà la convalida dell'arresto per un episodio squallido avvenuto tra l'ingresso della stazione e la fermata di dei bus davanti a tante gente in pieno giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA