Sabato 4 Dicembre 2021, 05:01

LA STORIA

CITTÀ DI CASTELLO Parti da record all'ospedale di Città di Castello. Mamme e amiche da tanto tempo, come le rispettive famiglie, lo stesso giorno, a distanza di venti minuti l'una dall'altra, hanno dato alla luce il loro quinto figlio. Maria Giovanna, moglie di Paolo Mastriforti, ha avuto Francesco, che farà compagnia a Veronica, Federico, Lorenzo, Anna Letizia. Solo fiocchi rosa per Laura e Matteo Mori: Speranza è arrivata dopo Maria Luce, Gioia, Benedetta e Serena.

«È andato tutto molto bene», rivela Paolo. «Una grande gioia, sono figli voluti e cercati». E la coincidenza del lieto evento rende, se possibile, ancora più indimenticabile la mattinata. Per i diretti interessati, ma anche per il reparto che da poco ha ricevuto tre bollini rosa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che ne attestano l'alto livello del servizio. «Ci siamo incontrati senza saperlo, siamo entrati intorno alle 8,30, mia moglie ha anticipato di sei giorni, per la moglie di Matteo il termine era scaduto da una settimana», racconta Paolo. Lui lavora in banca, Maria Giovanna è casalinga; Matteo e Laura sono dipendenti nel privato. «Fanno parte dello stesso gruppo cristiano dell'Equips Notre Dame che seguo da molti anni», annuncia don Giorgio Mariotti, parroco di Piosina, Lerchi, Astucci, Giove. Genitori pronti a crescere una nidiata extra large di cuccioli. In un modo o nell'altro se la caveranno, ma Paolo lancia un appello: «Auspico che le istituzioni ci diano una mano, magari con l'iscrizione gratuita ai centri estivi». Intanto, Francesco e Speranza, insieme alle loro mamme, trascorreranno la breve degenza prevista dai protocolli medici nella medesima stanza. «Se ricordate la nostra parrocchia di Piosina era in controtendenza con la situazione nel Paese, con queste nascite conferma la sua posizione di guida alla Speranza, sì, amici, la vita è bella, in tutte le sue difficoltà la vita è bella», aggiunge don Giorgio, dando notizia dell'arrivo dei bebè. Già in pieno lockdown, aveva esultato per la nascita di due femminucce e di un maschietto sempre a Piosina, periferia della zona industriale di Città di Castello. «Vorrei mettere in risalto che negli ultimi cinque anni qui sono venuti alla luce 43 bimbi, questo comporta una percentuale molto più alta della media italiana, perciò siamo doppiamente pieni di gioia e di speranza: siamo nati per non morire più, ce lo dice la fede, quindi più saremo e più festa sarà in cielo», aveva sottolineato il sacerdote.

Walter Rondoni