Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

LA RICORRENZA

Ieri mattina a Todi nella cattedrale di Santa Maria Annunziata si è celebrata la festa religiosa di San Michele Arcangelo, protettore della Polizia. Alla cerimonia presieduta dal cappellano della Polizia di Stato don Emanuele Bolognino, e celebrata dal parroco don Francesco Valentini, hanno partecipato le massime autorità civili e gli alti gradi militari della provincia. Ha fatto gli onori di casa il questore Antonio Sbordone, presente il sindaco Antonino Ruggiano, il prefetto di Perugia Antonio Gradone, il procuratore generale Sergio Sottani, tra gli altri magistrati il presidente del Tribunale Mariella Roberti e il presidente della corte di appello Giancarlo Massei. Inoltre ha partecipato una ampia rappresentanza dei reparti della provincia, familiari dei Caduti e una rappresentanza dell'Associazione nazionale della polizia. Significative le parole pronunciate dal questore che ha sottolineato: «L'importanza della fermezza, ma al tempo stesso della solidarietà che ogni giorno le donne e gli uomini della polizia garantiscono, unitamente al resto delle forze dell'ordine, nella lotta contro il male a garanzia del bene pubblico».

In particolare Sbordone ha condiviso delle riflessioni sulla figura del santo patrono della polizia e di come: «San Michele Arcangelo sia sempre presente nella vita del poliziotto che, in quanto essere umano necessita di protezione nella sua fragilità». In conclusione ha sottolineato come l'operato del poliziotto non va considerato un lavoro ma un servizio al prossimo.

Nel pomeriggio, in questura, è stato celebrato il Family Day, aperto alle famiglie dei poliziotti nel corso del quale il questore, ha consegnato riconoscimenti a chi si è distinto in importanti attività operative. Tra le operazioni di maggior rilievo l'esecuzione di 11 arresti di nigeriani e sudamericani per traffico di droga. Oppure interventi di soccorso pubblico per mettere in salvo due donne intenzionate a togliersi la vita, o l'operazione che portava in carcere 36 persone di un sodalizio criminoso composto da albanesi, dediti al traffico di cocaina, con il sequestro di un ingente quantitativo di droga.

Luigi Foglietti