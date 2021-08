Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

IL QUADRO

Un nuovo servizio per gli utenti di Umbra Acque, la società che gestisce la rete idrica. Nell'area clienti MyUmbraAcque è disponibile il nuovo Cassetto digitale, «un modo semplice ed immediato per visionare le comunicazioni relative ai contratti di fornitura». Attraverso il nuovo Cassetto digitale ogni utente potrà tenere sotto controllo la propri documenti e visionare la documentazione contrattuale in formato pdf, ma anche notifiche di pagamento. C'è anche la possibilità di monitorare le comunicazioni inerenti i pagamenti relativi ai contratti come solleciti, preavvisi di limitazione o sospensione del servizio di fornitura. «Il servizio Cassetto digitale è comodo, tutto è a portata di click; sicuro, perché si è connessi in sicurezza e sostenibile, comportando un minore uso di carta».

È possibile accedere al Cassetto digitale dall'area clienti MyUmbraAcque su self-service.umbraacque.com oppure dall'app MyUmbraAcque su smartphone o tablet.

Per registrarsi all'area clienti MyUmbraAcque, dove è possibile gestire la fornitura online, da pc, smartphone o tablet, bastano pochi click. Acedere a self-service.umbraacque.com ed inserire email e password per creare il proprio account. Oppure scaricare l'app dedicata (sia per Android che per Ios) seguire la procedura di registrazione. L'utente al momento dell'inserimento dei dati riceverà una mail per la validazione dei dati e, una volta confermata, sarà attivo l'account MyUmbraAcque. L'operazione si completa effettuando il login su MyUmbraAcque e associando l'utenza che si vuole gestire.