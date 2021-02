IL QUADRO

Il servizio di raccolta dei rifiuti provenienti da abitazioni di pazienti positivi al Covid-19 interessa, a ieri, oltre 1750 utenti tra attivi ed in fase di attivazione. Lo spiega Gesenu, che su questo ambito si muove in conformità all'ordinanza numero 13 della Regione. I dati delle utenze positive da servire, vengono trasmessi dalle Asl al gestore e ai Comuni. Gesenu

elabora le liste e provvede a contattare telefonicamente le utenze per comunicare loro le modalità di ritiro, il calendario di raccolta, l'eventuale supporto di prelievo al piano (solo per utenze condominiali).

Il gestore, anche in considerazione del numero sempre crescente di casi da gestire, ha ritenuto che in caso di positività al Covid-19, lo stesso utente potrà contattare direttamente Gesenu (ufficioclienticovid@gesenu.it) per comunicare lo stato di positività e accelerare l'attivazione del servizio dedicato (le regole per il confezionamento su www.gesenu.it/pagina/faq-emergenza-coronavirus). La società, riguardo il caso del residente della zona del centro che ha raccontato di avere rifiuti sul balcone da oltre dieci giorni, spiega che «l'utente è stato inserito nel database di Gesenu il 3 febbraio e vi è stato un tentativo di contatto da parte dell'ufficio clienti il giorno stesso, rimasto purtroppo senza risposta. Non risultano pervenute ai nostri uffici ulteriori segnalazioni dall'utente. Il servizio è stato eseguito nella mattina del 9, seguendo il calendario previsto».

