Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

IL PUNTO

Sulla ripartenza delle strutture per l'Infanzia il Comune fa il punto con date e servizi offerti. Da oggi riaprono i nidi d'infanzia comunali e il Centro per bambine e bambini Albero di Tutti di Castel del Piano «ai quali sarà garantita la ripresa in totale sicurezza, nel rispetto delle normative anti Covid a oggi vigenti, e la continuità nella qualità del percorso educativo e pedagogico». Quest'anno le bambine e i bambini accolti sono circa 600, tra vecchi e nuovi iscritti. Tra le novità di quest'anno c'è la riapertura del nido La Giostra nella nuova sede di Villa Pitignano, che dispone di spazi allestiti con arredi del tutto nuovi tenendo conto dei bisogni dei bambini e delle bambine e che offre ampi spazi verdi e un comodo parcheggio. All'interno del nido anche un centro di documentazione per tutti i servizi destinati ai bambini da 0 a 6 anni, che diverrà una importante sede di riflessione e scambio pedagogico per l'intera comunità.

Più avanti, a ottobre, riaprirà anche il nido Filastrocca di Madonna Alta, anch'esso dotato di uno spazio interno fruibile e innovativo, con ampi spazi di luce e uno scorcio di verde sui giardini che lo circondano. Sono invece chiusi per lavori di ristrutturazione i nidi Il Melograno di via del Curato, Il Girotondo e il centro per bambini e bambine Gli Scoiattoli di Case Bruciate.

Le tre scuole dell'infanzia comunali La Lampada magica di Case Bruciate, Il Flauto Magico di Santa Lucia e il Tiglio di Via XIV Settembre riapriranno lunedì 6 settembre, in anticipo di una settimana rispetto a quelle statali.