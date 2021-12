Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

IL PUNTO

L'aumento dei contagi continua a far salire il numero di cittadini indirizzati al punto tamponi. Quello da ieri spostato al mega parcheggio di piazzale Umbria Jazz. Una soluzione decisa martedì dal Comune dopo giorni difficili per i blocchi attorno al precedente drive through a Umbra Acque, sempre a Pian di Massiano. Il nuovo spazio a disposizione permette una migliore gestione, ma ieri mattina la partenza è stata comunque critica perché, oltre al gran numero di persone da gestire, ci si è messa di mezzo una grana tecnologica. Così i tempi si sono allungati. C'è chi racconta di essere arrivato alle 7,30 ed aver fatto il tampone dopo le 11, oppure chi è arrivato verso le 10,30 ed è arrivare alle postazioni dopo le 16. Tempi lunghi nonostante l'impegno degli operatori al lavoro e di chi si è mosso per rimediare alla criticità. Così, al pari dei giorni precedenti, tanti si sono trovati fermi in coda. Molti cittadini hanno avuto problemi anche per necessità fisiologiche. C'è stati chi è sceso dall'auto e, appartandosi, ha fatto pipì. «Io non so come fare, se scappa scappa», ha detto senza mezzi termini un perugino mentre era in fila all'altezza dello stadio. Ma perché ieri la partenza è stata critica? L'ha spiegato la Usl Umbria 1. «Si è verificato un guasto di un apparato (centro stella) dell'operatore Vodafone che agisce sui servizi erogati con connettività Spc2. Il guasto ha coinvolto principalmente l'erogazione dei servizi legati alla sanità». Un problema regionale. Nello specifico nell'Usl Umbria 1 si sono verificati «rallentamenti nelle operazioni in alcuni punti vaccinali, alcuni drive through e alcuni laboratori di diagnostica». Subito i tecnici di Umbria Digitale, dell'operatore e delle aziende e unità sanitarie hanno lavorato «per ripristinare i servizi». A muoversi in queste ore per la gestione del nuovo punto tamponi anche il Comune, con l'assessore alla Protezione civile Luca Merli con la polizia locale (che hanno comprato acqua per chi era in fila), la Prociv e il cantiere comunale. Ieri l'assessore regionale Luca Coletto (Sanità) ha annunciato che il commissario Massimo D'Angelo «ha avviato incontri per una nuova postazione per i tamponi a Perugia». Una risposta a chi ha chiesto una svolta su questo. Come Vanda Scarpelli (Cgil), secondo cui «non bastano soluzioni organizzative» ma «devono già da subito essere predisposti ulteriori punti». Per Azione Umbria e Comitato Azione Perugia Comune servono più sedi o di «rendere pubblici gli eventuali limiti logistici o organizzativi che impediscono una diversa gestione di questo servizio».

Riccardo Gasperini