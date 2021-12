Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

Il balzo in avanti dei positivi registrato nelle ultime settimane e soprattutto in questi giorni, fa crescere e non poco l'afflusso al drive through cittadino per effettuare i tamponi. Già nei giorni scorsi si erano registrate ripercussioni sulla viabilità. Quella di ieri è stata un'altra mattinata con lunghe code, pezzi di città bloccati e ritardi per chi si è trovato inghiottito nel traffico anche se non doveva recarsi alla postazione unica di strada Santa Lucia, dove con una ordinanza dello scorso 16 novembre è stato reintrodotto dal Comune il senso unico nel tratto tra via Pigafetta e viale dell'Ingegneria (in questa direzione di marcia, con la corsia di destra riservata alla circolazione degli automobilisti diretti al drive through). TUTTI IN FILA

Già da poco dopo le 9, ieri mattina come raccontato da un lettore, c'è chi si è trovato imbottigliato nella zona di via Fasani, la parallela a via Angeloni dove si inserisce il traffico di chi arriva dalla zona di San Galigano ed Elce, ma non solo. All'altezza della stazione del minimetrò di Fontivegge la polizia locale era presente per gestire il traffico intenso, così come ad esempio davanti alla rotatoria della questura. Quello di via Cortonese è stato un altro versante particolarmente intasato, con automobilisti in coda per diverso tempo. Durante l'arco della mattinata, per cercare di rendere più scorrevole la situazione, è stato aggiunto anche personale al punto tamponi. Così come si sono aggiunte pattuglie della polizia locale nei punti più ingolfati. Per cercare di rendere più scorrevole la viabilità nella zona di Centova, dopo che la coda è arrivata a toccare il tratto degli ingressi-uscite del Raccordo Perugia-Bettolle, gli agenti della polizia locale hanno provveduto a indirizzare chi era diretto verso il drive throught e chi no. La situazione traffico è rimasta molto intensa fin verso la tarda mattinata, facendo registrare ritardi per chi si trovava in zona per tutt'altro motivo rispetto a chi, la maggior parte, si stava dirigendo alla postazione di Santa Lucia.

DATI E PROPOSTE

Anche questo è un fronte della lunga e complessa battaglia contro il Covid-19, che ieri ha fatto registrare una lieve flessione (nelle ultime 24 ore i dati regionali riferiti a domenica parlano di 120 positivi, attualmente i tutto 3.729). Ma tornando al nodo delle file per raggiungere il punto tamponi, l'unico allestito in città, i residenti della zona parlano di una situazione difficile, anche in fatto di smog, per la continua presenza di auto in fila. Nei social c'è chi ha lanciato un appello per poter valutare una soluzione alternativa, ma anche di pensare ad un secondo punto tamponi per alleggerire la situazione nell'area di Santa Lucia e Pian di Massiano.

