Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

IL PUNTO

Dall'utilizzo delle sedi all'assegnazione di contributi per iniziative e manifestazioni culturali che spaziano fino a quelle già in atto per il Natale. Il Comune si muove a supporto dell'associazionismo cittadino, in questo periodo decisivo per favorire la ripresa della socialità, messa in crisi dalla pandemia. Come emerso da una serie di delibere di giunta e determinazioni dirigenziali pubblicate nell'albo pretorio dell'ente, sono vari i contributi erogati in questo periodo. In fatto di iniziative per le festività, si aggiungono anche le spese per sostenere le iniziative del programma più generale, come ad esempio l'impianto di illuminazione videomapping che proietta sui palazzi storici di piazza IV Novembre le immagini scelte per quest'anno (legate a Dottori). Per quello c'è un investimento di 12.200 euro. C'è poi la più generale campagna di comunicazione degli eventi per le feste, per dare voce al programma dal titolo Natale a Perugia. La Festa è insieme. La spesa qua è più ridotta: c'è una campagna via social (200 euro) affiancata dalla stampa di manifesti da appendere in città e brochure da distribuire (circa 1.400 euro). Numeri cui si affiancano quelli dei contributi concessi alle associazioni per promuovere eventi. Come, spiega ad esempio la delibera di giunta 349, quelli stanziati come sostegno economico al progetto Presepi nei Borghi per un percorso alla scoperta dei numerosi presepi allestiti negli angoli più suggestivi di Perugia. A muoversi sono state 6 associazioni (Borgo Sant'Antonio Porta Pesa, Rione di Porta Eburnea, Borgobello, Vivi Il Borgo, Priori e AssoGaribaldi, quest'ultima supportata anche con l'utilizzo di un ambiente di proprietà del Comune) sostenute con 13.500 euro in tutto. Ma nella lista di eventi natalizi per cui è arrivato un contributo dal Comune, visto il vastissimo programma messo a punto in città, ci sono anche altre iniziative. La determinazione dirigenziale 2823 (unità operativa Cultura), ha definito i contributi per progetti di lettura, momenti musicali e spettacoli teatrali. Per questo l'importante supporto è andato all'associazione Filarmonica di Pila protagonista il giorno dell'accensione dell'albero in piazza, nel cuore della città (ma l'esibizioone è saltata per la pioggia; poi all'associazione del Coro Lirico dell'Umbria per un concerto alla sala dei Notari e all'Associazione Culturale Le onde che si è mossa con uno spettacolo teatrale per bambini, programmato per i prossimi giorni a Pila. Nel complesso sono stati stanziati circa 3mila euro. Liquidati in questo periodo anche alcuni contributi per iniziative che hanno preceduto il periodo di Natale. Ma sul fronte delle possibilità per l'importante mondo dell'associazionismo, c'è sul tavolo anche un avviso pubblico per l'assegnazione di immobili comunali, appunto ad associazioni ed enti del terzo settore, per lo svolgimento della propria attività. Attività che, evento dopo evento, fa ripartire la socialità strappata dalla pandemia.

Riccardo Gasperini