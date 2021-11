Sabato 27 Novembre 2021, 05:01

IL PROVVEDIMENTO

Dopo altre importanti discoteche dell'hinterland, a pagare dazio stavolta tocca al Cantiere 21 di Santa Sabina. La discoteca rimarrà chiusa infatti per cinque giorni in seguito a un controllo della polizia locale. «Verso le ore 2 del 26 novembre, otto agenti in abiti civili appartenenti all'Unità operativa territoriale Ufficio controlli commerciali hanno effettuato verifiche all'interno dei locali per accertare il rispetto delle normative anti-Covid che prescrivono precisi limiti di capienza. In particolare, a fronte di una capienza massima prevista di circa 200 persone, ne sono state trovate all'interno circa il triplo. Applicata anche la sanzione pecuniaria da 400 euro» è quanto rendono noto gli agenti diretti da Nicoletta Caponi.

BOTTE DI HALLOWEEN

A proposito di discoteche, proseguono le indagini per le due risse scoppiate nella notte di Halloween in un'altra nota discoteca cittadina e sulle quali gli investigatori della squadra mobile stanno cercando di fare luce. Il bilancio della rissa è stato di tre persone finite in ospedale più almeno altre due-tre ferite ma per le quali non si è reso necessario il ricovero. Possibile, qualora vengano individuati i responsabili della zuffa, che il questore applichi la misura del Daspo Willy che significa divieti da uno a due anni a entrare in discoteca e che è già stato applicati nei confronti dei responsabili di una rissa a Bastia la scorsa estate.