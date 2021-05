19 Maggio 2021

LA QUESTIONE

ASSISI «Il Pronto Soccorso dell'ospedale di Assisi rischia di chiudere». A denunciarlo sono i rappresentanti della lista Assisi domani che in consiglio comunale sostiene il sindaco Stefania Proietti. «L'ospedale è in affanno - spiegano gli esponenti della maggioranza - il Pronto Soccorso fatica, c'è un solo cardiologo in tutta la struttura (fino a pochi mesi fa erano 5) che non può coprire tutte le ore necessarie al servizio e il reparto di medicina a ciclo breve è chiuso. I posti letto diminuiscono al diminuire degli specialisti. Il bar è chiuso e non riapre. Da mesi non viene effettuata manutenzione all'interno e all'esterno del nosocomio. La crescente preoccupazione che registriamo tra il personale sanitario e gli utenti, per la mancata sostituzione di alcuni macchinari e il mancato reintegro di alcune figure chiave, viene alimentata da rumor di un ulteriore depotenziamento della struttura».

Assisi Domani assicura che farà tutto il possibile perché non cali l'attenzione sull'ospedale di Assisi continuando a difenderlo e ad invocarne il potenziamento affinché ne venga rilanciata l'operatività. «Saremo accanto a medici, personale sanitario ed a tutti i cittadini del comprensorio che hanno diritto al loro ospedale. Chiediamo con forza agli organi competenti un piccolo concreto e fattibile impegno riaprendo il bar della struttura quanto prima. Tutto il personale e i pazienti hanno diritto ad uno spazio decoroso».

È passato ormai un anno da quando il sindaco di Assisi Stefania Proietti, insieme all'assessore ai Servizi sociosanitari Massimo Paggi scrisse alla Presidente della Regione Donatella Tesei e all'assessore regionale alla Sanità sollecitando il mantenimento degli impegni assunti volti a non impoverire l'offerta sanitaria sul territorio.

Massimiliano Camilletti

