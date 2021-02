IL PROGRAMMA

Sono tre le iniziative, che potranno essere seguite anche online, previste in occasione della giornata della vita. «Mai come quest'anno, a causa della pandemia, il tema della cura, della difesa e della preziosità della vita risulta essere più attuale», spiegano Roberta e Luca Convito, responsabili dell'Ufficio per la pastorale familiare dell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Gli appuntamenti, con una partecipazione limitata per rispettare le norme anti contagio, inizieranno domani alle 18.30 quando si terrà Pregare la vita, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Mantignana, con l'adorazione eucaristica per tutte le situazioni in cui la vita è in pericolo o in difficoltà, nelle famiglie, negli ospedali, nelle residenze per anziani, nelle case di accoglienza per minori e ragazze madri, nelle carceri. Domenica alle 16.30 saranno trasmesse, sul canale YouTube de La Voce, testimonianze e racconti sul tema Prendersi cura della vita. Sempre domenica, alle 18,30, per Celebrare la vita, si terrà la santa messa alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Ponte San Giovanni, presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti. Durante la celebrazione il cardinale impartirà una benedizione particolare ad alcune mamme in attesa e ad alcuni bambini nati nell'ultimo anno. Al termine saranno ascoltate due brevi testimonianze sull'accoglienza alla vita.

