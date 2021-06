Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

IL PROGRAMMA

Gli eventi estivi promossi dal Comune di Perugia prenderanno il via anche nel 2021 con il cinema, ripetendo la fortunata esperienza dell'Arena itinerante inaugurata lo scorso anno. È stata presentata ieri Notti magiche, rassegna cinematografica in movimento in programma dal 1 luglio al 5 settembre, organizzata dalle due sale del centro storico PostModernissimo e Zenith con il contributo del Comune e la collaborazione di associazioni locali: «Ci tenevamo a mettere insieme tutta l'offerta cinematografica della città - ha spiegato l'assessore alla cultura Leonardo Varasano - Stiamo portando avanti una collaborazione meravigliosa con i vari gestori. Siamo ripartiti dall'esperienza vincente dell'anno scorso, abbiamo però scelto di allungare i periodi di permanenza in ogni location e con le confermate Pila e Monteluce ci sarà Collestrada, un borgo che ci sta molto a cuore».

La carovana partirà il primo luglio dal Parco dell'arringatore di Pila (fino al 18 luglio, in collaborazione con Pro-Pila); in programma tante anteprime estive e due ospiti di rilievo come Susanna Nicchiarelli con il suo Miss Marx (8 luglio) e Andrea De Sica che presenterà Non mi uccidere (16 luglio). Dal 22 luglio al 15 agosto l'Arena si sposterà a Collestrada (in collaborazione con l'Associazione Colle della strada). Ospiti della seconda tappa saranno Claudio Cupellini con il film La terra dei figli, Francesco Bruni per presentare Cosa sarà e Tony D'angelo con il suo Calibro 9. Ultima fermata quella in Piazza Cecilia Coppoli a Monteluce, dal 19 agosto al 5 settembre, con un programma che sarà svelato solo dopo metà luglio: «Lo scopo ultimo di questa iniziativa è riportare le persone al cinema - ha spiegato Giulia Passaretti dello Zenith - e aiutarle a ritrovare un momento di convivialità. In programma ci sono parecchie anteprime, a partire da quella che inaugurerà Notti magiche». Si tratta del film Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo di Michel Hazanavicius. Il programma dettagliato è già disponibile sui canali Social dei due cinema e sui rispettivi siti web.

Tra le novità di questa edizione un programma speciale per tutti i venerdì, dedicato ai temi dell'ambiente organizzato e promosso in collaborazione con Fridays for future Perugia: «Nel weekend verranno proiettati film per la famiglia - anticipa Camilla Todini del PostModernissimo - come l'atteso sequel di Spirit. L'11 luglio sarà possibile assistere alla finale degli Europei, con un evento a ingresso gratuito». Tra gli appuntamenti speciali anche quelli che presto annuncerà il Comune, come gli spettacoli pomeridiani a cura dell'Accademia del donca che proporrà Dante in perugino. Presente in conferenza stampa anche Mirco Gatti, in rappresentanza delle altre due Arene estive cittadine, il Frontone e il Cinema Méliès en plein air, che si terrà in via della viola dal 25 giugno al 25 agosto. La programmazione delle varie Arene è stata concordata affinché non ci fossero sovrapposizioni: «Siamo sempre rimasti uniti - ha chiarito - ed è stato il modo migliore per uscire dall'apatia in cui eravamo caduti non potendo aprire le sale. Ora la volontà è stimolare la voglia di uscire, nel rispetto delle regole».

Michele Bellucci

