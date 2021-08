Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

IL PROGRAMMA

Continuano gli appuntamenti per i più piccoli previsti nell'ambito dei Servizi educativi territoriali di comunità, finanziati da Agenda urbana sociale, nell'area di Madonna Alta, Ponte della Pietra e Fontivegge. Al Chico Mendez, dove è stato organizzato l'evento Parco marziale, Kung fu per tutti, andrà in scena il 4 settembre un evento promosso dalla fondazione Post. Un divertente e originale Picnic con il Post, con esperimenti e giochi scientifici. Poco dopo, l'11, appuntamento con le letture animate di Rinoceronte teatro e la partecipazione dei genitori. Gli appuntamenti si ripeteranno al centro La Piroga di Ponte della Pietra nel periodo di settembre e ottobre. In particolare, il 4 settembre ancora Picnic con il Post, mentre il 9 ottobre Rinoceronte teatro propone le letture animate per i più piccini. Nel corso del mese di settembre il centro ospiterà anche altre animazioni con associazioni del territorio. Picnic con il Post il 4 settembre anche a Fontivegge, mentre l'8 settembre l'appuntamento è con il Rugby al parco, rugby per tutti, con Rugby Perugia Junior e ancora letture animate con Rinoceronte teatro il 18 settembre.

Appuntamenti in programma anche per i più grandi. L'occasione sono i concerti all'alba ai giardini Carducci. Domenica alle 6,30 Perugia si sveglia con la grande Musica, UmbriaEnsemble Marmi Parlanti II. Musiche di Anonimo Haydn, Villa Lobos, Vivaldi, Morlacchi. Prenotazione obbligatoria (scrivere a info.cultura@comune.perugia.it) per accedere necessario il Green Pass e documento di identità.