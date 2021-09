Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:00

IL PROGRAMMA

Al Todi Festival, anche oggi, un ricco cartellone che celebra il teatro con un debutto nazionale. Alle 21, infatti, al Teatro Comunale, ci sarà Emigranti di Slawomir Mrozek, con la regia di Claudio Jankowski e il testo di uno dei maggiori drammaturghi della Polonia e dell'Europa Orientale affidato all'interpretazione di Riccardo Barbera e Roberto D'Alessandro. Una storia in parte autobiografica, dal momento che racconta la vita di un emigrante dell'est europeo negli anni Settanta a Parigi. Protagonisti sulla scena due personaggi senza nome, AA, XX, con evidenti richiami al Teatro dell'Assurdo.

L'evento più atteso, ma non certo l'unico. Per Todi Off infatti l'appuntamento è con la danza di Eufemia, firmata Giorgia Lolli, in prima nazionale, in programma alle 19 presso il Teatro Nido dell'Aquila. «Una visione non romantica del romanticismo e una nostalgia di epoche mai vissute si incontrano. Le tre interpreti, arredando le stanze di un mondo utopico, costruiscono tra astratto e concreto una dimensione in cui tutto diventa sia soggetto che cornice. Coltivano un imperfezionismo privo di approssimazioni, che apre a nuove possibili vedute e sviste» dicono gli organizzatori.

E ancora. La partnership con il prestigioso Premio Andersen, porta oggi alle 18 alla Sala del Consiglio Cristina Bellemo, Miglior Scrittrice 2021, che insieme ad Alessandra Comparozzi, presidente Associazione Birba, darà vita a un incontro interessante e coinvolgente con letture per grandi e piccini.

A proposito di scrittura, va sottolineato come Todi grazie alla collaborazione con la rivista online Teatro e Critica, è tornata essere la sede del Laboratorio di scrittura critica e giornalismo teatrale condotto quest'anno da Viviana Raciti. Per tutta la durata del Festival, il gruppo seguirà gli spettacoli e le attività, per raccontarle quotidianamente lavorando come una vera e propria redazione giornalistica, pubblicando un foglio quotidiano dal titolo Infinito Futuro, distribuito nei luoghi del Festival..

Lu. Fog.