20 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







IL PROGETTO

Un numero sempre crescente di persone non può permettersi di acquistare i medicinali dei quali necessita. Il fenomeno della povertà sanitaria è sempre più diffuso in Italia e anche in Umbria, accentuato, negli ultimi mesi, dalla crisi economica generata dalla pandemia. Dal desiderio di contribuire ai bisogni legati alla salute delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà, è nata così l'iniziativa di Afas e Caritas diocesana di Perugia - Città della Pieve che dalla seconda metà del mese di marzo ha attivato il progetto di raccolta che consente ai cittadini di donare medicinali e prodotti farmaceutici direttamente nelle farmacie. Articoli destinati alle quattro strutture Caritas del territorio che offrono supporto e risposte rispetto a tale problematica: il consultorio medico Villaggio Sorella Provvidenza e l'Emporio Tabgha di via Montemalbe, a Perugia; l'emporio Siloe di Ponte San Giovanni e il Divina Misericordia di Sant'Andrea delle Fratte.

Si tratta di centri gestiti da medici in pensione, che curano orientamento alla salute e distribuzione di farmaci, e che soprattutto nell'ultimo periodo hanno registrato un aumento costante dell'utenza. «Le nostre strutture attualmente sostengono circa 1.800 famiglie - spiega don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia - Città della Pieve e col diffondersi dell'emergenza sanitaria le criticità sono aumentate per molti. A livello di bisogni sanitari abbiamo conosciuto un incremento di richieste di circa il 30%, con una mutazione significativa delle fasce di popolazione coinvolte. In particolare, notiamo l'acuirsi delle difficoltà per gli italiani, con un'incidenza più significativa sulle famiglie con bambini».

Un fenomeno che in linea generale si accompagna con un impoverimento generale. «Ad essere colpiti aggiunge don Marco sono adulti, bambini, anziani e anche categorie particolari come gli studenti universitari, i giostrai e tante altre tipologie di lavoratori che sono fermi da ormai da più di un anno. Per questo siamo particolarmente grati ad Afas per la disponibilità e l'impegno in questa importante iniziativa, che è tra l'altro una delle tante che come Caritas abbiamo condiviso con l'azienda, sempre in favore di soggetti bisognosi».

Finalità pienamente condivisa dall'azienda speciale comunale. «Il nostro scopo principale è prenderci cura delle persone rileva Raimondo Cerquiglini, direttore generale Afas - e rispondere nel modo più efficace possibile alla domanda di cura e di benessere dei cittadini. Il presupposto da cui ha origine il nostro lavoro non ci consente quindi di ignorare la terribile condizione dei tanti che, per ragioni economiche, non possono accedere alle cure delle quali avrebbero bisogno. Dare il nostro contributo per alleviare il disagio di queste persone permette di dare senso e valore al nostro lavoro e rientra nella nostra vocazione di farmacia sociale, andando ad affiancarsi alle molte altre campagne benefiche e ai progetti con finalità sociali dei quali ci facciamo promotori».

«La situazione che viviamo è particolarmente complessa aggiunge Antonio D'Acunto, presidente Afas - non solo dal punto di vista sanitario, ma anche per le problematiche socioeconomiche che il Paese si trova ad affrontare e che purtroppo colpiscono fortemente anche il nostro territorio. Per questo Afas vuol fare la propria parte anche attraverso questa campagna che, come molte altre, manifesta l'anima sociale dell'azienda. Anche per il futuro non faremo mancare il nostro impegno, mantenendo alta l'attenzione sui bisogni degli individui maggiormente in difficoltà».

Per aderire a tale campagna solidale e alimentare tale raccolta, è sufficiente recarsi in una delle 14 sedi Afas - comprese le farmacie comunali di Magione, Todi e Città della Pieve - e acquistare uno o più farmaci. I prodotti raccolti a Todi saranno destinati alla Caritas diocesana di Orvieto-Todi, cui la città appartiene.