Lunedì 22 Novembre 2021, 05:02

IL PROGETTO

Un albero per dare il benvenuto ai nuovi nati. È questa l'idea che sta dietro alla Festa degli Alberi, un'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Afas. Si è svolta ieri mattina al parco Chico Mendez di Perugia la cerimonia che è seguita alla piantumazione di 2 tigli e 8 aceri dono di Umbraflor, mentre Afor si occuperà della messa a dimora: un gesto simbolico e propedeutico a quella che sarà la festa degli alberi del prossimo anno, durante la quale si è intenzionati a piantare un albero per ogni bambino nato nell'anno. Durante la cerimonia è stata posizionata nel parco la targa di ottone preparata da Afas con scritto: Festa degli alberi, 21 novembre 2021, Comune di Perugia, Afas farmacie comunali Perugia, Umbraflor, Afor.

Mentre nella giornata di sabato, a cura di PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) sono stati messi a dimora al Bosco didattico tre Abies nebrodensis alla presenza del Presidente del Parco delle Madonie, Angelo Merlino, dell'assessore Otello Numerini e del Consigliere Paolo Befani. Nel pomeriggio, nel Parco Pascoletti, un Ginkgo biloba, alla presenza sempre di Numerini, del consigliere Paolo Befani e del presidente Antonello Palmerini della Pro Ponte.