Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

IL PROGETTO

TODI Con l'intrigante titolo Un caffè e tre libri, si è svolta una iniziativa promossa dalla Biblioteca comunale di Todi che ha avuto l'intento di proporre il ritorno all'incontro e al confronto intorno ai libri, ma non ad uno solo. Quindi l'appuntamento non ha visto la canonica presentazione di un testo, quanto un percorso di conoscenza legato ad alcuni titoli riguardanti un determinato argomento di attualità. Due i conduttori dell'evento, Sonia Montegiove, giornalista ed esperta informatica, e Daniela Patalini, insegnante di lettere della Scuola media Cocchi Aosta. Tema dell'incontro, il primo di una serie, quello dei social network, con particolare attenzione ai sempre più frequenti discorsi di odio online e ad un uso consapevole e sicuro dei nuovi strumenti di comunicazione. I tre titoli proposti dalle due relatrici, sono stati funzionali agli intenti, prima di costruire, poi di indicare un percorso di conoscenza legato ad alcuni concetti che possono aiutare a riflettere su un determinato argomento di attualità, come quello delle dinamiche social che finiscono per riflettersi anche nella vita reale. «Come essere presenti sui social, come relazionarsi con gli altri, come gestire le diversità sociali, culturali, politiche, sportive senza potersi avvalere di alcuna mediazione e alla velocità che spesso ci lasciamo imporre dalle nuove tecnologie, questi i principali temi che abbiamo sviluppato nel corso dell'incontro», hanno spiegato Sonia Montegiove e Daniela Patalini. I tre testi proposti all'attenzione del numeroso pubblico presente, composto da giovani, docenti e curiosi, sono stati Libera il futuro. Quindici lezioni dal digitale per migliorare il nostro mondo di Mafe De Baggis, #Odio. Manuale di resistenza alla violenza delle parole di Federico Faloppa e La disputa felice di Bruno Mastroianni. «Ci lamentiamo sempre della velocità della tecnologia commenta l'esperta Sonia Montegiove - ma se invece di spaventarci ci fermassimo a riflettere ci sorprenderemmo a pensare in un modo diverso, che tiene insieme il web e la natura, la realtà sensibile e quella digitale, la mente e il corpo. Si chiama digital mindset e ha cambiato il mondo in cui viviamo». Prossimo appuntamento venerdì 3 dicembre alle ore 16 sempre nella Biblioteca Comunale Leoni, stesso format per parlare di dipendenze da social network e di videogiochi. Tema altrettanto attuale che si costruirà con altri tre titoli: Youtuber, manuale per aspiranti creator di Elisa Salamini e Roberta Franceschetti, #egophonia, gli smartphone tra noi e la vita di Monica Bormetti e Videogame, piccolo manuale per videogiocatori di Davide Morosinotto, Samuele Perseo, M. Baroni.

Luigi Foglietti