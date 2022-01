Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

IL PROGETTO

Su Fontivegge, dove nonostante il rilancio in corso non mancano i problemi, il Comune gioca un'altra carta. Mentre cominciano a prendere forma i primi progetti di riqualificazione, scatta un'indagine di mercato per individuare «immobili e locali in via del Macello, via Settevalli, angolo via Martiri dei Lager ove insediare associazioni in grado di assicurare un presidio sociale e promuovere attività di riqualificazione e rivitalizzazione anche in giorni e orari diversi e ulteriori rispetto a quelli tipici delle attività commerciali».

Lo riporta una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Acquisti e patrimonio del Comune, che su mandato della giunta lo scorso 1 dicembre è stata incaricata di avviare il percorso. Gli uffici hanno già predisposto l'avviso pubblico per avviare l'indagine di mercato. Le proposte che arriveranno a palazzo dei Priori «saranno valutate sia sotto l'aspetto economico che funzionale, con particolare riferimento alle caratteristiche architettoniche dell'immobile, alle superfici effettivamente utilizzabili, al numero ed alla disposizione dei vani nonché ad ogni altro elemento che possa influire sulla fruibilità degli spazi». Gli immobili idonei saranno acquisiti nella disponibilità dell'amministrazione «con la sottoscrizione di contratti di comodato gratuito» e «avranno durata di tre anni». Un'altra mossa per provare a dare un calcio al degrado portando nel territorio persone e realtà dinamiche come le associazioni, che nei quartieri svolgono un importante ruolo sia per la socialità che per la sicurezza.