30 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PROGETTO

Lavoro, a Perugia si cercano esperti in servizi digitali, specializzati in Data, Enterprise resource planning e Solution development.

Li ricerca, aprendo anche ai giovani per cui ci sono a disposizione programmi di formazione e inserimento dedicati principalmente a laureandi e laureati in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), Avanade, società leader nella fornitura di servizi digitali, cloud e soluzioni di business nell'ecosistema Microsoft, che apre proprio un nuovo ufficio a Perugia.

Così, dopo Cagliari e Firenze, quella umbra diventa la terza sede del Advanced Technology Center di Avanade in Italia, centro di competenza e alta specializzazione tecnologica.

Fondata nel 2000 da due colossi come Microsoft e Accenture, Avanade è presente in 26 Paesi e conta quasi 40.000 professionisti in tutto il mondo specializzati nelle aree di sviluppo software, cybersecurity, intelligenza artificiale e cloud computing.

LA NUOVA SEDE

«L'apertura della nuova sede di Perugia rientra nella strategia di rafforzamento della presenza sul territorio italiano di Avanade e di ampliamento del bacino di talenti a cui poter accedere per sostenere gli ambiziosi piani di crescita» dichiara Gianluca Casagrande, responsabile del Advanced Technology Center di Avanade.

RISORSE

La multinazionale prevede l'inserimento in organico di un notevole numero di risorse e, per raggiungere questo obiettivo, ha già avviato un dialogo con il mondo accademico e le istituzioni locali: «Avanade vuole diventare un punto di riferimento per i professionisti del settore ICT e per i giovani attratti a Perugia dalla sua prestigiosa Università, garantendo l'accesso ad un ampio piano di formazione per lo sviluppo delle competenze tecniche e consulenziali e offrendo l'opportunità di lavorare in contesti stimolanti e innovativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA