Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:02

IL PROGETTO

La Giunta comunale ha dato il via alla ricerca di immobili nell'area di Fontivegge per favorire l'insediamento delle associazioni quale presidio sociale nella zona, quindi l'avvio di azioni di rivitalizzazione e riqualificazione del quartiere.

Su proposta dell'assessore al Bilancio e Patrimonio Cristina Bertinelli, l'esecutivo ha, infatti, approvato, nel corso della seduta di ieri, la delibera con la quale si dà mandato agli uffici di procedere al reperimento degli immobili e all'individuazione delle associazioni beneficiarie. «L'azione va a implementare e integrare la riqualificazione urbana e infrastrutturale di Fontivegge e delle aree limitrofe portata avanti con il Bando periferie - ha spiegato Bertinelli - facendo si che oltre a un miglioramento del decoro e della sicurezza urbana vi possa trovare spazio un nuovo protagonismo sociale, economico e culturale. È un'ulteriore tappa nel percorso intrapreso dall'amministrazione Romizi per trasformare Fontivegge da non-luogo a quartiere moderno e di riferimento per la città». Sarà, dunque, pubblicato a breve un avviso pubblico per la ricerca degli immobili, che entreranno nella disponibilità del Comune tramite comodato d'uso gratuito per tre anni, salvo rimborso di tributi e oneri condominiali ordinari.

Il Comune, a sua volta, li assegnerà alle associazioni individuate gratuitamente con apposito bando.