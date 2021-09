Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

IL PROGETTO

Immagini suggestive che raccontano monumenti, opere e luoghi feriti dal tempo e poi restaurati. L'iniziativa è quella della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria, illustrata ieri e che si chiama Sabap, un cantiere in movimento realizzato dal fotografo Massimo Achilli con la supervisione della soprintendente, Elvira Cajano e dei funzionari incaricati.

Una collana di brevi video per documentare e raccontare le tantissime attività della Soprintendenza e delle professionalità che impiega, offrendo esempi di restauro, tutela e collaborazione con enti ed istituti umbri.

Ci sono le zone colpite dal sisma del 2016, certo, ma non solo.

I VIDEO

In dieci minuti, o poco più, non è facile offrire allo spettatore un assaggio dello studio, la cura e la passione che c'è dietro al lavoro di restauro, tutela e collaborazione con enti ed istituti umbri. Nelle immagini firmati dall'ente che ha la sua sede a Perugia in via Ulisse Rocchi, ci sono alcuni dei luoghi più noti e belli dell'Umbria, da nord a sud. Ogni video sarà pubblicato sui canali dell'ente e sui social con cadenza periodica, quasi sempre verso la fine del mese, per promuovere e valorizzare le diverse attività che nel corso degli anni hanno tutelato le bellezze architettonica regionali.

LA PREMIERE

Il primo corto sarà caricato online domani e, per questo primo video, si tratta di una introduzione della collana che prevede 12 video. Nel corso la cui uscita è prevista alla fine di ottobre è dedicato al lavoro che i restauratori hanno svolto a cinque anni dal sisma del 2016. Un viaggio nei luoghi del terremoto, da San Benedetto a Norcia a San Salvatore a Campi. I prodotti visivi verranno lanciati online sul canale YouTube Sabap Umbria creando per ogni uscita una premiere con data ed orari specifici preventivamente comunicati sul sito web, www.sabap-umbria.beniculturali.it, e sulla pagina ufficiale Facebook Soprintendenza dell'Umbria. Durante la presentazione verrà proiettato in anteprima il primo corto.

Negli ultimi anni, in particolar modo a partire dal 2018, gli uffici della Sovrintendenza regionale hanno messo in campo progetti ed iniziative. Come, ad esempio, i numerosi video realizzati anche con il drone nelle aree del cratere sismico per illustrare le evoluzioni delle diverse attività svolte sino ad ora.

