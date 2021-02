IL PROGETTO

GUBBIO Un concorso di idee per gli artisti e quanti hanno voglia di raccontare con le immagini i temi delle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, così come le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime: è questa l'operazione Madido, promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune e finalizzata alla selezione di opere al fine di realizzare una campagna. Madido sta per manifestazioni di donna, ma anche come «cosparso di gocce, quelle di sudore, legate alla fatica che facciamo - spiega la commissione - ancora per i temi femminili e in un'accezione particolare ma che ci piace conservare madido come illuminato, rischiarato». Sono ammesse tutte le tecniche: pittura, fotografia, scultura e grafica. La commissione sceglierà le dieci opere più significative e provvedendo alla progettazione grafica, stampa e diffusione di manifesti attraverso l'affissione per strada e social media.

Le opere dovranno essere inviate, sotto forma di immagini digitali accompagnate da relativo slogan preferibilmente integrato nell'immagine, entro il prossimo 28 febbraio al fine di poter allestire la campagna entro l'8 marzo, all'indirizzo comune.gubbio@postacert.umbria.it e per conoscenza a pari.opportunita@comune.gubbio.pg.it. Per le informazioni e modalità di partecipazione http://www.pariopportunitagubbio.it/index.php/2021/02/madido-manifestazioni-di-donna/e sulla pagina Facebook. «Come assessorato - spiega Simona Minelli - sosteniamo fortemente questa idea. In un anno così complesso nel quale organizzare qualsiasi tipo di iniziativa sarebbe impossibile, cerchiamo di tenere comunque alta l'attenzione sulla tematica femminile».

