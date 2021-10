Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:03

IL PROGETTO

Entra nel vivo l'atteso intervento di riqualificazione di piazza Grimana. O meglio dell'area di piazza Puletti, a ridosso del campetto da basket che da anni è usata come un parcheggio senza regole. Il Comune ha disposto da tempo un piano di intervento da 72mila euro e proprio in questi giorni, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo dei lavori, scatta la fase per l'affidamento dell'intervento (l'importo a base di gara è di 62.128,19 euro di cui 59.873,03 assoggettabile a ribasso, oltre iva e somme a disposizione per 10.371,81 euro, come riportato in una determinazione dell'area Opere pubbliche del Comune).

L'intervento, come già deliberato in giunta lo scorso dicembre, prevede la rimozione dell'attuale pavimentazione in asfalto sostituendola con calcestruzzo architettonico e mattoni per legarla filologicamente alle pavimentazioni dei marciapiedi di via Pinturicchio, del sagrato della chiesa di San Fortunato e di palazzo Gallenga Stuart. Con l'occasione si procederà anche alla sostituzione dei sottoservizi e alla revisione dell'arredo urbano e alla ridestinazione degli utilizzi degli spazi. In particolare la riqualificazione architettonica dell'area prevede lo spostamento della fontanella, l'installazione di nuove panchine e il ripristino dei due piloncini in travertino all'ingresso della piazzetta. Sarà poi messa mano anche al verde (interventi già effettuati attorno al campetto), con la completa riqualificazione dell'area della piazzetta.