Giovedì 23 Settembre 2021, 05:03

IL PROGETTO

Diventerà presto realtà il percorso ciclo-turistico permanente Perugia-Assisi, promosso dall'asd Francesco nei sentieri. Il progetto, realizzato a propria cura e spese, è alle ultime battute dell'iter burocratico, con Perugia città capofila e altri comuni aderenti all'iniziativa che stanno provvedendo a sottoscrivere il protocollo d'intesa per dare il via alla realizzazione del tratto. Collegherà Perugia con Assisi passando per Bettona, Bevagna, Cannara e Spello, ma anche altre località e borghi storici, con diramazioni che consentiranno di raggiungere molti Gubbio, Valfabbrica, Umbertide, Montone, Tuoro sul Trasimeno, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Magione, Corciano. Il progetto, sostenuto anche attraverso un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, rappresenterà un vero e proprio fiore all'occhiello per il territorio regionale, essendo il più ampio come superficie e per comuni coinvolti. Il percorso consentirà anche una maggiore vicinanza alla Toscana, dove Francesco nei Sentieri mantiene collaborazioni importanti con realtà di livello nel settore ciclistico, come l'Eroica. L'idea di un percorso ciclo turistico permanente è frutto di un lungo lavoro di ricerca da parte dell'associazione presieduta da Cesare Galletti, che punta ad arricchirlo successivamente in sinergia con i Comuni, con personalizzazioni di arredo e piccole diramazioni allo scopo di rendere accessibili ulteriori proposte culturali, storiche, architettoniche, paesaggistiche o percorsi sportivi già esistenti, anche attivando collaborazioni con le associazioni locali.