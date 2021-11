Venerdì 19 Novembre 2021, 05:02

All'edizione 2021 di Urbanpromo, il più importante evento nazionale dedicato all'urbanistica e alla rigenerazione urbana, in corso al Meet di Milano fino a venerdì 19 novembre, è intervenuta anche Coop Umbria Casa per presentare il suo nuovo progetto digitale per la gestione del social housing, attività su cui la cooperativa umbra è specializzata da tempo. Questa forma di edilizia sociale, infatti, non si limita a offrire alloggi a prezzi contenuti a quei cittadini che non possono permettersi una casa a prezzo di mercato né hanno i requisiti per accedere all'edilizia pubblica popolare, ma prevede anche iniziative per creare comunità di quartiere e integrazione tra i suoi membri, sviluppando spazi e servizi comuni.

«Partecipiamo a Urbanpromo da anni ha commentato il presidente di Coop Umbria Casa Laerte Grimani, intervenuto di persona all'evento e questa volta lo facciamo da protagonisti nella nuova sezione Digital inaugurata proprio quest'anno. Abbiamo illustrato a un pubblico composto da esperti, imprese del settore e istituzioni i vantaggi della nostra nuova piattaforma digitale ideata per soddisfare i fabbisogni dei membri di una data comunità, in maniera sempre più mirata, efficace ed efficiente». Il software di urban intelligence ideato da Coop Umbria Casa, sviluppato e realizzato dal laboratorio di ricerca e sviluppo della società romana R&S Management, in pratica, si occuperà di raccogliere informazioni sulle necessità specifiche degli utenti, monitorarle e poi comunicarle nel dettaglio al gestore di social housing che si occuperà di implementare una ricerca-azione che miri, infine, a fornire o implementare i servizi necessari. «Questa piattaforma ha spiegato Grimani è stata pensata per essere utilizzata negli insediamenti di cui siamo già gestori sociali: il complesso immobiliare La Fornace di Umbertide e quello di Balanzano a Perugia. Essendo, però, un progetto pilota di ricerca e sviluppo si può benissimo estendere ad altre realtà simili in tutto il Paese».

«Ogni utenza, ha quindi aggiunto il presidente di Coop Umbria Casa avrà necessità differenti a seconda che sia rappresentata da giovani coppie, famiglie con figli, nuclei monoparentali o persone anziane. Se ad esempio il bambino di una giovane coppia dovesse avere difficoltà a scuola, il software analizzerebbe la situazione indicando al gestore il problema e la sua eventuale soluzione, quale quella di contattare una persona in grado di fornire ripetizioni scolastiche. Se una persona anziana dovesse aver bisogno di visite o esami specialistici e non fosse in grado di spostarsi, la piattaforma indicherebbe al gestore di contattare magari un servizio di telemedicina oppure servizi sanitari che si occupano di accompagnare le persone in difficoltà».