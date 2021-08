Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

IL PROGETTO

BASTIA UMBRA Via libera dal consiglio comunale al piano per la riconversione delle stalle di suini con delocalizzazione dei volumi e cambio d'uso in residenza. In questo modo la stalla che si trova a ridosso del Chiascio, in una zona molto vicina all'abitato di Costano e di proprietà di Tarcisio Polinori, sarà demolita ed i volumi costituiranno due nuove aree residenziali: una in via Cipresso ed una a Costano. Entrambe le aree prevedono lotti per edifici uni-bifamiliari con giardino, mentre l'area dove si trova la stalla sarà bonificata e tornerà agricola di pregio.

Soddisfazione per l'approvazione del piano viene espressa dall'intergruppo Forza Italia Bastia Popolare: «Un risultato importante che viene da lontano, precisamente dal 2013, quando una commissione costituita da tutti i gruppi consiliari, guidata dall'allora consigliera della lista civica Ansideri, Catia Degli Esposti, predispose una delibera quadro, poi approvata dal consiglio comunale all'unanimità, che dettava le regole per questo tipo di interventi e che anticipava i contenuti della legge regionale 1 del 2015».

Critico invece il movimento 5 stelle: «Il Paim in località Cipresso/Costano a favore dei proponenti Tarcisio Polinori e Forini Spa, che potrebbe essere visto come un intervento positivo di abbattimento del detrattore ambientale, è in realtà il solito piano di iniziativa mista in cui il privato realizza delle opere pubbliche senza versare nelle casse comunali gli oneri di urbanizzazione per la nuova edificazione oggetto del piano, in barba al nostro Piano regolatore generale».

Secca la replica dei rappresentanti di Forza Italia e Bastia popolare: «Gli attuatori delle due lottizzazioni, oltre che a realizzare a loro spese le opere di urbanizzazione primaria, non realizzeranno alcuna opera pubblica a scomputo degli oneri. Verseranno pertanto nella casse comunali oneri di urbanizzazione che saranno calcolati al momento del rilascio dei permessi a costruire, oltre ad un extra onere previsto per questo tipo di interventi, di circa 60mila euro».

Massimiliano Camilletti

