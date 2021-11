Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

IL PROGETTO

ASSISI Un albero per ogni bambino nato. Il Comune di Assisi, in occasione della giornata mondiale dell'albero, ha ripreso il progetto che prevede la messa a dimora di una pianta per ogni neonato assegnatario della card Bimbi Domani. Tanti gli istituti scolastici del territorio che hanno aderito a Un albero per il futuro, il progetto di educazione alla legalità ambientale promosso dal ministero dell'Ambiente e della Transizione ecologica di concerto con i carabinieri. Un albero per il futuro prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50mila piantine fra il 2020 e il 2022. L'iniziativa è finalizzata a rendere tutti, in particolare i giovani, consapevoli dell'importanza degli alberi, sia per il contenimento dei cambiamenti climatici in atto che per la conservazione dell'ambiente e la riqualificazione delle aree degradate. Alle manifestazioni, che si sono svolte lunedì al convitto nazionale Principe di Napoli e ieri all'istituto alberghiero, hanno preso parte i carabinieri forestali, rappresentanti delle istituzioni, il corpo docente e gli studenti. «Ogni amministrazione ha affermato l'assessore Cavallucci ha il dovere di essere presente a queste iniziative perché si tratta di percorsi didattici di conoscenza e approfondimento di temi importanti per la vita delle comunità». «Siamo convinti - ha aggiunto la dirigente scolastica dell'istituto alberghiero Bianca Maria Tagliaferri - che la scuola possa essere uno dei poli che educa al rispetto dell'ambiente e alla tutela della natura e del territorio. Per questo ringrazio i carabinieri del reparto biodiversità di Assisi e i ragazzi che hanno aderito con grande entusiasmo al progetto». Alcuni alberi sono stati messi a dimora anche nel cortile della scuola primaria di Passaggio di Bettona. Gli alberi piantati lunedì sono stati donati dai carabinieri forestali agli studenti.

Massimiliano Camilletti