20 Marzo 2021

IL PROGETTO

ASSISI Il diverso non è sbagliato, il diverso è diverso. È questo l'assunto di fondo dello short film La Rosa Blu che domenica alle 18.40, in occasione della giornata internazionale della sindrome di Down, sarà trasmesso da Rai Premium e Rai Play.

Il film, che vuole sollecitare i bambini a riflettere sul significato di inclusione, è stato presentato ieri mattina nella Sala Stampa del sacro convento di Assisi. Attraverso questo film i ragazzi, i veri protagonisti, scoprono che la diversità è soltanto un modo di essere speciali, unici. All'incontro, moderato da padre Enzo Fortunato (foto ndr), sono intervenuti il custode del Sacro convento fra Marco Moroni e i ministri Elena Bonetti, Erika Stefani e Patrizio Bianchi.

«Abbiamo bisogno di fiabe come quella che vedremo domenica - ha detto fra Moroni -. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci mostri una realtà altra, con occhi diversi. Una fiaba che non è fatta per allontanarci dal reale, ma che ci aiuti a leggere il reale in maniera nuova. Non per chiudere gli occhi di fronte a quel che vediamo, ma per coglierne le potenzialità. Un modo per trasfigurare e conoscere la profondità della realtà anche quando questa ci sembra difficile. Riconosciamo la bellezza e l'apporto di tutti - ha concluso - come ci invita Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, valorizziamo le differenze». Lo spettatore può scoprire tutto questo grazie all'immaginazione dei due giovani protagonisti, Miriam e Samuele Rustici, che avevano scritto in pochissime righe il progetto diventato realtà grazie all'impegno della loro mamma, Maria Letizia Fiorelli, insegnante di lettere al liceo classico di Foligno. La regia e la sceneggiatura sono firmate da Geppi di Stasio e Davide Cincis. Gli Interpreti sono invece Enzo Decaro, Elisabetta Coraini, Alex Belli, Roberta Sanzò, Pio Luigi Piscicelli, Ira Fronten e Stefano Pozzovivo.

Massimiliano Camilletti

